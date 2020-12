Tragedia a poche ore dal Natale, Giacomo muore a 34 anni: il suo corpo trovato così (Di giovedì 24 dicembre 2020) Terribile, assurdo e difficile da capire. Un Tragedia che ha spento le luci di un Natale già triste e che ha messo nel lutto il paese di Sirolo. Giacomo Giacchetta, per tutti ‘Giacca’, è stato trovato morto in fondo una scalinata. Aveva 34 anni, faceva il barman e aveva un sorriso per tutti. Era andato a cena da tre amici, martedì sera, aveva tirato fino a tardi tra chiacchiere e risate. “Ciao ragazzi, vado che non mi sento bene”, le sue ultime parole. Erano le 3,30 del mattino. Ha chiuso la porta, ma a casa non è mai tornato. È scivolato lungo le scale, forse per un malore, lo dirà l’autopsia. La morte è stata purtroppo immediata. A chiamare i soccorsi sono stati i tre amici che erano con lui. Arrivate le ambulanze del 118, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Terribile, assurdo e difficile da capire. Unche ha spento le luci di ungià triste e che ha messo nel lutto il paese di Sirolo.Giacchetta, per tutti ‘Giacca’, è statomorto in fondo una scalinata. Aveva 34, faceva il barman e aveva un sorriso per tutti. Era andato a cena da tre amici, martedì sera, aveva tirato fino a tardi tra chiacchiere e risate. “Ciao ragazzi, vado che non mi sento bene”, le sue ultime parole. Erano le 3,30 del mattino. Ha chiuso la porta, ma a casa non è mai tornato. È scivolato lungo le scale, forse per un malore, lo dirà l’autopsia. La morte è stata purtroppo immediata. A chiamare i soccorsi sono stati i tre amici che erano con lui. Arrivate le ambulanze del 118, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i ...

