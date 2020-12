Tra i film del festival “Cinema Ritrovato”, due capolavori di Charlie Chaplin (Di giovedì 24 dicembre 2020) Charlie Chaplin in “La febbre dell’oro”, capolavoro del 1925 (foto © Roy Export Co Ltd). LA FEBBRE DELL’OROGenere: Avventuroso-commovente-comicoDi e con Charlie Chaplin, con Georgia Hale, Mack Swain, Tom Murray, Henry Bergman, Betty Morrissey, Malcom Waite, Heine Conklin Il “Cinema Ritrovato“ è il festival inventato dalla Cineteca di Bologna (alla sua 34esima edizione) per mostrare i film del passato che le cineteche di tutto il mondo restaurano e riportano in vita: il «festival più bello del mondo» ha detto Isabella Rossellini «perché si vedono solo capolavori». E come darle torto? “La febbre dell’oro”, capolavoro del 1925 (foto © Roy Export Co Ltd). La bella notizia è che da questo mese alcuni dei ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 dicembre 2020)in “La febbre dell’oro”, capolavoro del 1925 (foto © Roy Export Co Ltd). LA FEBBRE DELL’OROGenere: Avventuroso-commovente-comicoDi e con, con Georgia Hale, Mack Swain, Tom Murray, Henry Bergman, Betty Morrissey, Malcom Waite, Heine Conklin Il ““ è ilinventato dalla Cineteca di Bologna (alla sua 34esima edizione) per mostrare idel passato che le cineteche di tutto il mondo restaurano e riportano in vita: il «più bello del mondo» ha detto Isabella Rossellini «perché si vedono solo». E come darle torto? “La febbre dell’oro”, capolavoro del 1925 (foto © Roy Export Co Ltd). La bella notizia è che da questo mese alcuni dei ...

LOS ANGELES - Quale film, tra le centinaia realizzati in più di 120 anni di storia del cinema, è quello che si può considerare quello natalizio per eccellenza? Gli utenti di Rotten Tomatoes non hanno ...

In libreria il volume di Meroni e Locati Luciani, dedicato a “Splendori e miserie di Madame Royale”

Sebbene siano passati ben 50 anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche italiane, Splendori e miserie di Madame Royale, diretto ...

