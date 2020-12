Toscana: nuova ordinanza di Giani, cosa è vietato e cosa è consentito per le feste (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato una nuova ordinanza che regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali già emesse per la zona arancione e rossa. Anche lui adotta la terminologia di Conte Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il presidente della Regione Eugenioha firmato unache regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali già emesse per la zona arancione e rossa. Anche lui adotta la terminologia di Conte

“I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 563 su 11.680 tamponi molecolari e 6.401 test rapidi effettuati”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio ...

Città del Teatro: spettacoli in diretta streaming di Fondazione Sipario Toscana e Factory

Con l'avvento delle festività natalizie l'augurio è quello di riuscire a portare il teatro nelle case grazie all'utilizzo della tecnologia: Fondazione Sipario Toscana e Factory Compagnia Transadriat..

