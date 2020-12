Toro, classifica da brividi ma Giampaolo resiste in panchina. Ecco perché (Di giovedì 24 dicembre 2020) Avvio di stagione shock per i granata ultimi in classifica, ma contro il Napoli si sono visti segnali di risveglio. C’è una classifica da risalire Il Toro è ultimo in classifica, ma al momento Giampaolo resiste. E’ stato un avvio di stagione disastroso ma le ultime prestazioni, e in particolare gli ultimi 90 minuti contro il Napoli, hanno convinto la società a rinnovare la fiducia in un progetto che non è ancora decollato. Il momento in cui probabilmente è cambiato qualcosa è stato dopo il gol di Izzo, con quell’esultanza rabbiosa verso la panchina ad abbracciare proprio Giampaolo. Che evidentemente viaggia alla media punti più bassa in granata (0.57 a gara) dall’era dei tre punti, ma si è ripreso uno spogliatoio nervoso, non solo per i risultati del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Avvio di stagione shock per i granata ultimi in, ma contro il Napoli si sono visti segnali di risveglio. C’è unada risalire Ilè ultimo in, ma al momento. E’ stato un avvio di stagione disastroso ma le ultime prestazioni, e in particolare gli ultimi 90 minuti contro il Napoli, hanno convinto la società a rinnovare la fiducia in un progetto che non è ancora decollato. Il momento in cui probabilmente è cambiato qualcosa è stato dopo il gol di Izzo, con quell’esultanza rabbiosa verso laad abbracciare proprio. Che evidentemente viaggia alla media punti più bassa in granata (0.57 a gara) dall’era dei tre punti, ma si è ripreso uno spogliatoio nervoso, non solo per i risultati del ...

giovann92669360 : @Toro_News E qual è stata l'ultima volta che siamo stati ultimi in classifica da soli? - LaStampaTV : VIDEO | Giuseppe Culicchia: 'Meritavamo di battere il Napoli e invece siamo ultimi in classifica' - la_vancy : RT @LaStampa: Giuseppe Culicchia: 'Meritavamo di battere il Napoli e invece siamo ultimi in classifica' - LaStampa : Giuseppe Culicchia: 'Meritavamo di battere il Napoli e invece siamo ultimi in classifica' - TorinoNews24 : Il Toro respira, ma è ultimissimo in classifica - Giampaolo (per il momento) salva la panchina... -