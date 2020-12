Tornare a casa entro le 22 anche se si va dai parenti? Il governo chiarisce così il pasticcio sul coprifuoco (Di giovedì 24 dicembre 2020) In tanti, in queste ore, si sono chiesti se anche oggi, domani e anche il 26 dicembre, in zona rossa, ovvero ovunque, sia necessario rispettare il coprifuoco tra le 22 di sera e le 5 di mattina, anche se si va a casa di parenti in due, con due minori e con autocertificazione. In in dedalo di regole, nazionali e talvolta contraddette a livello regionale, la confusione regna sovrana anche in piena celebrazione delle festività natalizie. La domanda sul coprifuoco “Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto ‘coprifuoco’? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?”, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 dicembre 2020) In tanti, in queste ore, si sono chiesti seoggi, domani eil 26 dicembre, in zona rossa, ovvero ovunque, sia necessario rispettare iltra le 22 di sera e le 5 di mattina,se si va adiin due, con due minori e con autocertificazione. In in dedalo di regole, nazionali e talvolta contraddette a livello regionale, la confusione regna sovranain piena celebrazione delle festività natalizie. La domanda sul“Se si va adio amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto ‘’? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?”, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tornare casa Nonna perde l'autobus, i poliziotti le pagano il taxi per tornare a casa Il Messaggero Posso tornare a casa dopo le 22 o violo il coprifuoco? | Le risposte sul cenone di Natale

È possibile tornare a casa dopo il cenone anche se si viola il coprifuoco? Se lo stanno chiedendo in tanti in queste ore con l’avvicinarsi dell’inizio delle festività natalizie. Da oggi, giovedì 24 ...

Il Covid visto in ospedale Chi combatte in trincea

Come Paola, che non è riuscita a tornare a casa insieme al marito per la paura di soffocare. Arrivata con il suo Giuseppe, entrambi positivi, hanno diviso per settimane la stanza del reparto e non ...

