Tommaso Zorzi stavolta ne è sicuro | “Ecco il giorno esatto in cui si baceranno”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Le festività di Natale hanno sempre avuto qualcosa che le rende magiche, diverse comunque da tutte le altre. Sarà che si stacca dal lavoro per un paio di giorni (o settimane i più fortunati), saranno i pranzi e le cene a gogò, sarà il clima fintamente bonario messo in piedi senza una ragione precisa. In questi giorni, inoltre, ci si sente anche profeti in patria. E così,si traveste da novello Nostradamus, pronosticando ilin cui una delle potenziali coppie del Grande Fratello Vip 5 si lascerà andare al primo bacio. La rivelazione di Tommy avviene sul divanetto blu, con accanto Stefania Orlando, fresca di compleanno ed ennesima dichiarazione d’amore da parte del marito (a proposito, complimenti vivissimi)., la profezia della Vigilia di Natale sul bacio tra Pierpaolo e ...