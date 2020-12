The Midnight Sky, George Clooney dirige un deludente film di fantascienza distopico (Di giovedì 24 dicembre 2020) The Midnight Sky segna il ritorno al cinema di George Clooney, dove, dopo la parentesi della miniserie televisiva Catch 22, mancava come attore dal 2016 (Money Monster) e come regista dal 2016 (Suburbicon). Il film distribuito direttamente su Netflix dal 23 dicembre è all’insegna di una cupa fantascienza apocalittica, un sigillo di chiusura non proprio rinfrancante a questo faticoso 2020. Tratto dal romanzo di Lily Brooks-Dalton, La Distanza Tra Le Stelle e ambientato nel 2049, The Midnight Sky è la storia di un malato terminale, l’astronomo Augustine Lofthouse (Clooney, con profetica barba bianca), che decide di restare da solo in una stazione scientifica al Polo Nord mentre gli altri abitanti evacuano la struttura, perché la Terra è divenuta inabitabile e gli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) TheSky segna il ritorno al cinema di, dove, dopo la parentesi della miniserie televisiva Catch 22, mancava come attore dal 2016 (Money Monster) e come regista dal 2016 (Suburbicon). Ildistribuito direttamente su Netflix dal 23 dicembre è all’insegna di una cupaapocalittica, un sigillo di chiusura non proprio rinfrancante a questo faticoso 2020. Tratto dal romanzo di Lily Brooks-Dalton, La Distanza Tra Le Stelle e ambientato nel 2049, TheSky è la storia di un malato terminale, l’astronomo Augustine Lofthouse (, con profetica barba bianca), che decide di restare da solo in una stazione scientifica al Polo Nord mentre gli altri abitanti evacuano la struttura, perché la Terra è divenuta inabitabile e gli ...

