Tevez | l’amore per il Boca Juniors ‘prima’ del suo… anniversario | “Chiedo scusa a mia moglie ma dovevo far felici i tifosi”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Carlossceglie il. L'attaccante argentino è stato impegnato nel match di Copa Libertadores contro il Racing Avellaneda, poi battuto per 2-0, rinunciando ai festeggiamenti privati con suaper il loro. Ebbene sì, l'ex Juventus ha dovuto dire di no alla sua Vanesa, per "farXeneizes".Lo ha detto il diretto interessato prima con un'intervista a TycSports, poi anche con alcuni messaggi sui social: "Devo chiedereper non essere con lei, con i nostri figli per festeggiare il quarto anno di matrimonio, lei mi dà la forza per fare tutto ed è molto importante per me. Però... Beh, capirà chefardel ...