Terza ondata, Conte: “zona rossa a gennaio” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessandro Nunziati A gennaio, se i contagi aumenteranno e il pericolo della variante di coronavirus dovesse diventare più consistente, in Italia potrà esserci una nuova zona rossa generalizzata anche dopo le festività. A dirlo, nella sua intervista a Porta a Porta, è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. zona rossa a gennaio: l’ipotesi di Conte Con il rafforzamento della “la cintura di protezione” anti Covid “per il periodo natalizio” dovremmo “poter affrontare gennaio dosando cum grano salis le misure solo dove necessario tra zona gialla, arancione e rossa – ha precisato il premier -. Se dovesse arrivare un’impennata, una Terza ondata o una variante che ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessandro Nunziati A, se i contagi aumenteranno e il pericolo della variante di coronavirus dovesse diventare più consistente, in Italia potrà esserci una nuovageneralizzata anche dopo le festività. A dirlo, nella sua intervista a Porta a Porta, è il presidente del Consiglio Giuseppe: l’ipotesi diCon il rafforzamento della “la cintura di protezione” anti Covid “per il periodo natalizio” dovremmo “poter affrontaredosando cum grano salis le misure solo dove necessario tragialla, arancione e– ha precisato il premier -. Se dovesse arrivare un’impennata, unao una variante che ...

petergomezblog : Ministro Salute: “Terza ondata in Israele, non resta che il lockdown. Prima che il vaccino funzioni ci vogliono 2-… - fanpage : Conte: “In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa” - dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - Owl36350444 : Le restrizioni prima di #Natale servivano ad evitarle a Natale...il #lockdown a Natale serve ad evitare la terza on… - emanugi07 : RT @manuscod: Ci sta già dicendo che ci terrà rinchiusi ad oltranza ... a meno che non ci vacciniamo tutti (letto tra le righe). Coronavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza ondata Terza ondata: le cinque regioni a rischio a gennaio Today.it Covid Italia, Iss: «Rt sotto 1 in tutte Regioni tranne Molise e Veneto. Limitare numero di invitati al cenone»

L'Italia chiude per le Feste. Conte «Se c'è la terza ondata a gennaio: scatta la zona rossa» «Dopo alcune settimane a cui si è assistito a una tendeza alla riduzione dell'indice Rt e nuovi casi, ora ...

Covid, approvati i programmi di screening per studenti, territori e categorie a rischio

La Toscana sta per mettere in campo una capillare e innovativa progettualità. Il rischio di una terza ondata è reale ed è nostro compito tentare ogni strada per scongiurarlo e mantenere bassa la curva ...

L'Italia chiude per le Feste. Conte «Se c'è la terza ondata a gennaio: scatta la zona rossa» «Dopo alcune settimane a cui si è assistito a una tendeza alla riduzione dell'indice Rt e nuovi casi, ora ...La Toscana sta per mettere in campo una capillare e innovativa progettualità. Il rischio di una terza ondata è reale ed è nostro compito tentare ogni strada per scongiurarlo e mantenere bassa la curva ...