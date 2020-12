Terroristi ISIS percepivano sussidi da paesi dell’Unione Europea (Di giovedì 24 dicembre 2020) I Terroristi che combattono dalla parte dell’ISIS in Siria percepivano milioni di corone svedesi in sussidi dalla Svezia. “Lo Stato svedese ha pagato per la mia Glock e il mio kalashnikov”, si vantava di Makael Skromo, un islamista radicale e noto propagandista svedese. Si tratta di un totale di almeno 45 Terroristi a cui le Leggi su periodicodaily (Di giovedì 24 dicembre 2020) Iche combattono dalla parte dell’in Siriamilioni di corone svedesi indalla Svezia. “Lo Stato svedese ha pagato per la mia Glock e il mio kalashnikov”, si vantava di Makael Skromo, un islamista radicale e noto propagandista svedese. Si tratta di un totale di almeno 45a cui le

direzioneprc : Confermata la sorveglianza speciale per Eddi Marcucci colpevole di aver combattuto i terroristi dell'Isis. Siamo al… - MoliPietro : Terroristi ISIS percepivano sussidi da paesi dell’Unione Europea - JacopoRicciardi : RT @direzioneprc: Confermata la sorveglianza speciale per Eddi Marcucci colpevole di aver combattuto i terroristi dell'Isis. Siamo al suo f… - Casualsex6 : RT @direzioneprc: Confermata la sorveglianza speciale per Eddi Marcucci colpevole di aver combattuto i terroristi dell'Isis. Siamo al suo f… - FabioRocco86 : RT @direzioneprc: Confermata la sorveglianza speciale per Eddi Marcucci colpevole di aver combattuto i terroristi dell'Isis. Siamo al suo f… -