Terribile schianto sulla Cassia bis, automobilista incastrato nelle lamiere salvato da ‘eroe’ di passaggio: bella storia di Natale (Di giovedì 24 dicembre 2020) E’ una bella storia per questo Natale di privazioni, quello che arriva dalla Cassia Bis. Tutto nasce da una brutta notizia. Un Terribile incidente, avvenuto ieri. Forse il buio, la stanchezza, una distrazione, non si sa. Ma l’esito è tremendo. L’auto coinvolta è distrutta, dentro un uomo incastrato nelle lamiere, l’auto perde carburante e potrebbe incendiarsi da un momento all’altro. Passa una persona che ha assistito all’incidente non ci pensa nemmeno un secondo: si ferma e decide di non restare a guardare. Esce dalla sua auto e aiuta il malcapitato come può. Lui si chiama Dario Nicolosi, e non sta di certo a pensare al rischio di contagio del Covid. Pensa solo a salvare la vita dell’uomo rimasto dentro quell’auto. Un gesto di grande generosità e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020) E’ unaper questodi privazioni, quello che arriva dallaBis. Tutto nasce da una brutta notizia. Unincidente, avvenuto ieri. Forse il buio, la stanchezza, una distrazione, non si sa. Ma l’esito è tremendo. L’auto coinvolta è distrutta, dentro un uomo, l’auto perde carburante e potrebbe incendiarsi da un momento all’altro. Passa una persona che ha assistito all’incidente non ci pensa nemmeno un secondo: si ferma e decide di non restare a guardare. Esce dalla sua auto e aiuta il malcapitato come può. Lui si chiama Dario Nicolosi, e non sta di certo a pensare al rischio di contagio del Covid. Pensa solo a salvare la vita dell’uomo rimasto dentro quell’auto. Un gesto di grande generosità e ...

E' di tre feriti, due dei quali in condizioni gravi, il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi in città: all'incrocio tra via Orsi e via del Commercio (zona Caorsana) due ...

L’ultimo paesaggio mostrato alla figlia: poi il volo verso un tragico Natale

Le meraviglie della sua terra, mostrate alla figlia in videochiamata, poi il volo, ed il tragico schianto tra le rocce ... che dietro quella splendida iniziativa potesse nascondersi la terribile ...

