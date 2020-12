Terminate le riprese del film Morrison (Di giovedì 24 dicembre 2020) con protagonista Lorenzo Zurzolo: alla regia Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione ‘se la scrive e se la gira’. Sono Terminate a Roma le riprese ‘Morrison’, opera diretta dal frontman dei Tiromancino e tratta dal suo romanzo ‘Dove tutto è a metà’. Una storia di vita, amicizia e speranza,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 24 dicembre 2020) con protagonista Lorenzo Zurzolo: alla regia Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione ‘se la scrive e se la gira’. Sonoa Roma le’, opera diretta dal frontman dei Tiromancino e tratta dal suo romanzo ‘Dove tutto è a metà’. Una storia di vita, amicizia e speranza,… L'articolo Corriere Nazionale.

gigiditerlizzi : sono terminate le riprese di élite, la serie mi fa altamente cagare però mi dispiace perché non vedrò più QUEL FREGNO di aron piper - MontiFrancy82 : Sono terminate a Roma le riprese del film “Marylin ha gli occhi neri”, con la regia di Simone Godano, che vede prot… - SMSNEWSOFFICIAL : Sono terminate a Roma le riprese del film “Marylin ha gli occhi neri”, con la regia di Simone Godano, che vede prot… - Voto10 : Army of the Dead: terminate le riprese del film di Zack Snyder - comingsoonit : Ecco un regalo di Natale per i fan di #Elite ! Il cast ha annunciato di aver finito di girare la quarta stagione co… -

Ultime Notizie dalla rete : Terminate riprese Elite 4, riprese terminate: Quando esce la nuova stagione? ComingSoon.it Terminate le riprese del film Morrison

Terminate le riprese del film Morrison con protagonista Lorenzo Zurzolo: alla regia Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione ‘se la scrive e se la gira’. Sono terminate a ...

Elite 4, riprese terminate: Quando esce la nuova stagione?

Con un post su Instagram, il cast e la troupe del teen drama spagnolo fanno sapere che i lavori sul set della quarta stagione si sono conclusi: quanto dovremo aspettare per vedere i nuovi episodi su N ...