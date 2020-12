Tav, M5s contro il governo: ok contratto programma con voti dell’opposizione (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si spacca la maggioranza in commissione Trasporti della Camera, sull'ok al contratto di servizio per il finanziamento della Tav Torino-Lione. Il parere favorevole - su cui c'era l'ok del governo - al contratto di programma tra Italia, Ferrovie dello Stato e Telt sulla sezione transfrontaliera della Torino-Lione è stato infatti approvato da tutti i gruppi compresi quelli del centrodestra, mentre i deputati del M5s hanno abbandonato l'Aula. In precedenza il governo aveva detto no ad un parere alternativo presentato dai Cinque Stelle."Quello che si è appena consumato in commissione Trasporti sulla Tav è un fatto grave che mette in difficoltà la maggioranza, su un tema fondamentale per lo sviluppo del Paese e per la nostra credibilità rispetto agli accordi europei - dichiara Luciano Nobili, capogruppo di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si spacca la maggioranza in commissione Trasporti della Camera, sull'ok aldi servizio per il finanziamento della Tav Torino-Lione. Il parere favorevole - su cui c'era l'ok del- alditra Italia, Ferrovie dello Stato e Telt sulla sezione transfrontaliera della Torino-Lione è stato infatti approvato da tutti i gruppi compresi quelli del centrodestra, mentre i deputati del M5s hanno abbandonato l'Aula. In precedenza ilaveva detto no ad un parere alternativo presentato dai Cinque Stelle."Quello che si è appena consumato in commissione Trasporti sulla Tav è un fatto grave che mette in difficoltà la maggioranza, su un tema fondamentale per lo sviluppo del Paese e per la nostra credibilità rispetto agli accordi europei - dichiara Luciano Nobili, capogruppo di ...

