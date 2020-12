Tania Cagnotto ed Elisa Di Francisca, le atlete che hanno scelto la maternità (Di giovedì 24 dicembre 2020) «Ho scelto la vita». Hanno usato praticamente le stesse parole Tania Cagnotto ed Elisa Di Francisca, le due atlete azzurre che, a pochi mesi di distanza l’una dall’altra hanno annunciato la nuova maternità. Per loro una rinascita nell’anno che ha visto il rinvio delle Olimpiadi a cui puntavano come ultimo appuntamento sportivo della carriera. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 dicembre 2020) «Ho scelto la vita». Hanno usato praticamente le stesse parole Tania Cagnotto ed Elisa Di Francisca, le due atlete azzurre che, a pochi mesi di distanza l’una dall’altra hanno annunciato la nuova maternità. Per loro una rinascita nell’anno che ha visto il rinvio delle Olimpiadi a cui puntavano come ultimo appuntamento sportivo della carriera.

RubySussex : RT @ehitsfe: regia: ragazzi non corriamo rischi inutili in piscina grazie croccantino: ma sai come mi chiamavano? tania, tania cagnotto… - MyliPanico : RT @ehitsfe: regia: ragazzi non corriamo rischi inutili in piscina grazie croccantino: ma sai come mi chiamavano? tania, tania cagnotto… - minuttfminutt : RT @ehitsfe: regia: ragazzi non corriamo rischi inutili in piscina grazie croccantino: ma sai come mi chiamavano? tania, tania cagnotto… - peakyloushelby : RT @ehitsfe: regia: ragazzi non corriamo rischi inutili in piscina grazie croccantino: ma sai come mi chiamavano? tania, tania cagnotto… - grande_flagello : Giorno 101, quadro clinico: Zelletta <a me lo sai come mi chiamavano? Tania, Cagnotto> #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Tania Cagnotto Tania Cagnotto ed Elisa Di Francisca, le atlete che hanno scelto la maternità Vanity Fair.it Il Water Cube che diventa Ice Cube: con nostalgia olimpica

Qui dentro vinse Fede Pellegrini: la prima volta di un'azzurra d'oro ai Giochi. Qui dentro Alessia fu d'argento negli 800 rinverdendo 36 anni dopo l'epopea di Novella Calligaris. Qui dentro Michael Ph ...

Mamme nel 2021, quali vip partoriranno nel nuovo anno?

Saranno numerose le mamme vip che si preparano a partorire nel 2021, italiane o internazionali, ecco tutte le pancione più seguite del web.

Qui dentro vinse Fede Pellegrini: la prima volta di un'azzurra d'oro ai Giochi. Qui dentro Alessia fu d'argento negli 800 rinverdendo 36 anni dopo l'epopea di Novella Calligaris. Qui dentro Michael Ph ...Saranno numerose le mamme vip che si preparano a partorire nel 2021, italiane o internazionali, ecco tutte le pancione più seguite del web.