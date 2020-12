Tacchinardi: “Il Milan comincia a far paura. Certe partite vanno vinte per forza e i rossoneri…” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Tmw: "Sono ancora un po' scettico però il Milan comincia veramente a spaventare. Ci sono delle partite, degli scontri diretti che devi vincere in qualsiasi modo. E con la Lazio è successo proprio questo. Non è più un caso che i rossoneri battano Certe squadre. Juve-Napoli? Io sono dell'idea che se l'ASL decide di non far partire una squadra, i giocatori dovrebbero andare a rinchiudersi in una bolla invece che tornare a casa, penso che sia più pericoloso". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Tmw: "Sono ancora un po' scettico però ilveramente a spaventare. Ci sono delle, degli scontri diretti che devi vincere in qualsiasi modo. E con la Lazio è successo proprio questo. Non è più un caso che i rossoneri battanosquadre. Juve-Napoli? Io sono dell'idea che se l'ASL decide di non far partire una squadra, i giocatori dovrebbero andare a rinchiudersi in una bolla invece che tornare a casa, penso che sia più pericoloso". ITA Sport Press.

