Superati i 2 milioni di casi dall’inizio della pandemia in Italia. Nelle ultime 24 ore altri 18.040 nuovi positivi e 505 decessi causati dal Covid (Di giovedì 24 dicembre 2020) Con altri 18.040 nuovi positivi al Coronavirus registrati Nelle ultime 24 ore, sale a oltre 2 milioni il numero di casi individuati in Italia dall’inizio della pandemia. Un numero in sensibile aumento rispetto al dato di ieri quando i nuovi positivi erano stati 14.522. Restano ancora molto alti i decessi che sono stati 505, a fronte dei 553 del giorno precedente, per un totale di 70.900 morti. Si tratta di dati in chiaro scuro quelli del bollettino di oggi, diramato dal Ministero della Salute, in relazione alla situazione epidemiologica nel nostro Paese dove torna a salire anche il tasso di positività che passa dal ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Con18.040al Coronavirus registrati24 ore, sale a oltre 2il numero diindividuati in. Un numero in sensibile aumento rispetto al dato di ieri quando ierano stati 14.522. Restano ancora molto alti iche sono stati 505, a fronte dei 553 del giorno precedente, per un totale di 70.900 morti. Si tratta di dati in chiaro scuro quelli del bollettino di oggi, diramato dal MinisteroSalute, in relazione alla situazione epidemiologica nel nostro Paese dove torna a salire anche il tasso dità che passa dal ...

