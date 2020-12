Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 dicembre 2020) (Tele) – Wall Street continua la seduta sui, riportando una variazione pari a +0,18% sul Dow Jones, mentre, al contrario, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.700 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,46%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,36%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti informatica (+0,77%) e sanitario (+0,45%). Il settore energia, con il suo -1,24%, si attesta come peggiore del mercato. Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Visa (+1,27%), Apple (+1,18%), Procter & Gamble (+0,78%) e Merck & Co (+0,72%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Walgreens Boots Alliance, che prosegue le contrattazioni a -1,37%. Contrazione moderata per Boeing, che soffre un calo dell’1,02%. Sottotono Chevron ...