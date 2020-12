“Succederà dopo il GF Vip”. Carlotta Dell’Isola è appena entrata nella Casa, ma è da fuori che arriva la notizia boom (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ci sono stati nuovi ingressi nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ e alcuni protagonisti sono già in crisi, come Mario Ermito e Sonia Lorenzini. Intanto, è scoppiata a piangere anche Rosalinda Cannavò per l’amica Dayane Mello. Dayane tiene dentro e accumula – si è sfogata la Cannavò -, e ogni volta che abbiamo una discussione tira fuori cose passate. Lei mi recrimina il fatto che parlo con tutti, ma se mi sento di confidarmi con altre persone che problema c’è? Io parlo delle mie cose”. E poi: “Ma non ho mai detto qualcosa su di lei. Mi fa male vedere certe situazioni e sento di non avere più il mio punto di riferimento. Lei si sta allontanando poco a poco”. A proposito del loro gelo, proprio poche ore prima, Stefania Orlando aveva chiesto a Cecilia Capriotti cosa fosse successo tra Dayane e Rosalinda. Ora per fortuna la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ci sono stati nuovi ingressidel ‘Grande Fratello Vip’ e alcuni protagonisti sono già in crisi, come Mario Ermito e Sonia Lorenzini. Intanto, è scoppiata a piangere anche Rosalinda Cannavò per l’amica Dayane Mello. Dayane tiene dentro e accumula – si è sfogata la Cannavò -, e ogni volta che abbiamo una discussione tiracose passate. Lei mi recrimina il fatto che parlo con tutti, ma se mi sento di confidarmi con altre persone che problema c’è? Io parlo delle mie cose”. E poi: “Ma non ho mai detto qualcosa su di lei. Mi fa male vedere certe situazioni e sento di non avere più il mio punto di riferimento. Lei si sta allontanando poco a poco”. A proposito del loro gelo, proprio poche ore prima, Stefania Orlando aveva chiesto a Cecilia Capriotti cosa fosse successo tra Dayane e Rosalinda. Ora per fortuna la ...

stupiddthought : Io non la vedrei tanto come una cosa positiva se li fanno sposare adesso. Significa che succederà sicuramente qualc… - blackmo56290466 : RT @Sssssh82980673: Comunque io questo gioco lo guardo tenendo in mente cosa succederà dopo. Vince chi si ritroverà una vita (anche lavorat… - Sssssh82980673 : Comunque io questo gioco lo guardo tenendo in mente cosa succederà dopo. Vince chi si ritroverà una vita (anche lav… - zazoomblog : Una vita anticipazioni: cosa succederà dopo il breve stop natalizio? - #anticipazioni: #succederà #breve - Fantaliz837 : @Mauro19042 @AretusaMoro Non succederà niente. La magistratura schierata politicamente è il male di questo paese. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Succederà dopo Blog | Banca e impresa, è ancora tregua Covid: cosa succederà dopo? Il Sole 24 ORE