Stromboli, venduta la villa di "Dolce & Gabbana" (Di giovedì 24 dicembre 2020) venduta la villa per 6 milioni di euro È stata venduta per 6 milioni di euro la villa di Dolce & Gabbana a Stromboli, alle Isole Eolie. L'abitazione, conosciuta con il nome di "La villa sotto il Vulcano" o "La Casa dei Selvaggi" è stata acquistata da un misterioso imprenditore italiano. Leggi anche: Dolce e Gabbana: in passerella le regine di cuori La villa è ovviamente ricca di tutti i confort: si estende per 500 metri quadrati ed è a strapiombo sul mare. I due stilisti avevano acquistato l'abitazione, nella Sicilia a cui hanno dedicato diverse collezioni, da un artista svizzero e poi avevano deciso di venderla nel 2019. La super villa ha una superficie interna da ...

