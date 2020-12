Stefania Orlando parla dell’ex marito Andrea Roncato ma lui la stronca così (Di giovedì 24 dicembre 2020) Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5 ha più volte parlato del marito Simone Gianlorenzi con cui è legata da 14 anni. Solo una volta ha raccontato del suo matrimonio con Andrea Roncato, che risale a molti anni fa, ribadendo che non voleva parlare di lui anche per una questione di rispetto. Le parole di Stefania sull’ex marito Stefania Orlando al GF Vip 5 è tra le concorrenti più amate insieme a Tommaso Zorzi. La 54enne è legata da 14 anni con il musicista Simone Gianlorenzi che più volte l’ha difesa sui social e non manca di commentare le puntate del GF Vip con i fan. Prima di conoscere Simone, Stefania era stata sposata con Andrea Roncato, un ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 ha più volteto delSimone Gianlorenzi con cui è legata da 14 anni. Solo una volta ha raccontato del suo matrimonio con, che risale a molti anni fa, ribadendo che non volevare di lui anche per una questione di rispetto. Le parole disull’exal GF Vip 5 è tra le concorrenti più amate insieme a Tommaso Zorzi. La 54enne è legata da 14 anni con il musicista Simone Gianlorenzi che più volte l’ha difesa sui social e non manca di commentare le puntate del GF Vip con i fan. Prima di conoscere Simone,era stata sposata con, un ...

