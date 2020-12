Soul | parla il regista Pete Docter | “Ecco perché la mia animazione resta artigianale”

Leggi su wired

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Sceneggiatore,, animatore, produttore e direttore creativo della Pixar, in altre parole creatore di sogni. Ma lui preferisce essere definito soltanto “un cantastorie”. Al due volte premio Oscar, premiato quest’anno per la sua straordinaria carriera alla Festa del Cinema di Roma, dobbiamo i film che hanno segnato e rivoluzionato la storia dell’contemporanea. Dai soggetti degli ormai leggendari Toy Story e WALL•E alla regia di Monsters & Co., Up, Inside Out e del nuovo, che è disponibile da domani, 25 dicembre, su Disney+. Si tratta di un film incentrato, come suggerisce il titolo, sull’anima e su tutto ciò che la fa brillare. (Foto: Elisabetta Villa/Getty Images for RFF)Partiamo proprio dalla scintilla: qual è stata la sua? “In assoluto, la passione per ...