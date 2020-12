«Soul»: il mistero della vita nel nuovo (e meraviglioso) film Pixar (Di giovedì 24 dicembre 2020) Descrivere Soul non è un’impresa facile. Formalmente, sarebbe da annoverare tra i film d’animazione, destinati agli occhietti del pubblico più giovane. Ha la musica, la grafica, ha momenti di genuino, ed immediatamente comprensibile umorismo. Eppure, null’altro, nella storia che l’ultima pellicola Pixar porta con sé, riesce ad evocare la candida bonarietà di un bambino. E quel che rimane, una volta finita la visione, è una sola certezza. Soul non è cosa da piccoletti, ma il tentativo – piuttosto arzigogolato – di rispondere alla domanda che ha l’età e il mistero del mondo: «Da dove veniamo e dove andiamo?». Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 dicembre 2020) Descrivere Soul non è un’impresa facile. Formalmente, sarebbe da annoverare tra i film d’animazione, destinati agli occhietti del pubblico più giovane. Ha la musica, la grafica, ha momenti di genuino, ed immediatamente comprensibile umorismo. Eppure, null’altro, nella storia che l’ultima pellicola Pixar porta con sé, riesce ad evocare la candida bonarietà di un bambino. E quel che rimane, una volta finita la visione, è una sola certezza. Soul non è cosa da piccoletti, ma il tentativo – piuttosto arzigogolato – di rispondere alla domanda che ha l’età e il mistero del mondo: «Da dove veniamo e dove andiamo?».

