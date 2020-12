Soul, il film capolavoro di Natale in esclusiva su Disney+ (Di giovedì 24 dicembre 2020) Soul è il nuovo capolavoro prodotto da Pixar e distribuito da Walt Disney, il cui debutto è previsto per la giornata di Natale in esclusiva su Disney+. Diretto dallo statunitense Pete Doctor, già regista di Inside Out e Up, Soul vanta un eccezionale cast vocale formato da Jamie Foxx (lo rivedremo in Spider-Man 3), Questlove, Angela Basset, Daveed Diggs e Tina Fey. Inizialmente, l’uscita del lungometraggio era prevista nelle sale cinematografiche, ma l’arrivo della pandemia e il protrarsi dell’emergenza sanitaria hanno costretto la Disney a rivedere i piani: da qui la scelta di optare per il nuovo servizio di streaming on demand, già impiegato in precedenza per altre pellicole, ad esempio il live action Mulan. Come anticipato all’inizio, Soul sarà disponibile su ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 dicembre 2020)è il nuovoprodotto da Pixar e distribuito da Walt Disney, il cui debutto è previsto per la giornata diinsu. Diretto dallo statunitense Pete Doctor, già regista di Inside Out e Up,vanta un eccezionale cast vocale formato da Jamie Foxx (lo rivedremo in Spider-Man 3), Questlove, Angela Basset, Daveed Diggs e Tina Fey. Inizialmente, l’uscita del lungometraggio era prevista nelle sale cinematografiche, ma l’arrivo della pandemia e il protrarsi dell’emergenza sanitaria hanno costretto la Disney a rivedere i piani: da qui la scelta di optare per il nuovo servizio di streaming on demand, già impiegato in precedenza per altre pellicole, ad esempio il live action Mulan. Come anticipato all’inizio,sarà disponibile su ...

