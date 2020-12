Sonic - Il Film con Knuckles? I fan vorrebbero il personaggio doppiato da The Rock nel sequel (Di giovedì 24 dicembre 2020) Knuckles the Echidna dovrebbe essere presente nel nuovo Film di Sonic se dobbiamo credere a recenti rumor, e i fan vorrebbero che Dwayne "The Rock" Johnson dia la voce al personaggio. Oltre ad essere uno degli attori preferiti dai fan e un nome familiare, The Rock è presente in diversi Film live-action e d'animazione, perciò è in cima alla lista dei desideri per dare la voce all'echidna. Oltre a The Rock, altri hanno nominato Keanu Reeves nelle discussioni sui social media dopo che alcune voci emerse in rete suggerivano la possibile presenza dell'attore. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 dicembre 2020)the Echidna dovrebbe essere presente nel nuovodise dobbiamo credere a recenti rumor, e i fanche Dwayne "The" Johnson dia la voce al. Oltre ad essere uno degli attori preferiti dai fan e un nome familiare, Theè presente in diversilive-action e d'animazione, perciò è in cima alla lista dei desideri per dare la voce all'echidna. Oltre a The, altri hanno nominato Keanu Reeves nelle discussioni sui social media dopo che alcune voci emerse in rete suggerivano la possibile presenza dell'attore. Leggi altro...

