Smacco nei confronti di Roberto Saviano, Verona toglie la cittadinanza onoraria (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il consiglio comunale di Verona ha revocato la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano, che gli era stata concessa nel dicembre del 2018. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la decisione è stata presa con una delibera del leghista Alberto Zelger. A spingere il consiglio comunale a votare con 20 sì, da parte di Lega e FdI, c'è anche il fatto che Saviano "si permise di elogiare il comportamento del capitano Carola Rackete" quando forzò il blocco con la nave Sea-Watch 3 nel luglio 2019. Come si legge nel documento, un'altra delle motivazioni è che Saviano "si è più volte scagliato contro l'ex ministro Matteo Salvini, con frasi calunniose ben poco rispettose per le istituzioni ed ha più volte manifestato il suo disprezzo per Salvini"

