Sivasspor-Genclerbirligi (giovedì 24 dicembre, ore 14): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 24 dicembre 2020) Quattordicesimo turno di Superlig turca ed è una sfida salvezza quella che vede di fronte un pericolante Sivasspor e un Genclerbirligi in crescita. Squadra di Calimbay tornata alla vittoria dopo oltre 2 mesi giusto nel turno precedente, vincendo un altro scontro diretto a Konya; per il Gencler invece, 7 punti nelle ultime tre uscite con la cura Kaplan che inizia a fare InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 24 dicembre 2020) Quattordicesimo turno di Superlig turca ed è una sfida salvezza quella che vede di fronte un pericolantee unin crescita. Squadra di Calimbay tornata alla vittoria dopo oltre 2 mesi giusto nel turno precedente, vincendo un altro scontro diretto a Konya; per il Gencler invece, 7 punti nelle ultime tre uscite con la cura Kaplan che inizia a fare InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Sivasspor-Genclerbirligi (giovedì 24 dicembre, ore 14): formazioni ufficiali, quote, - delinquentweet : @CappuccioF Ma il campionato turco è mainstream, non dobbiamo mica avvisare, penso che tutti sappiano a che ora gio… - by_the_pool : RT @infobetting: Sivasspor-Genclerbirligi (giovedì 24 dicembre, ore 14): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Sivasspor-Genclerbirligi (giovedì 24 dicembre, ore 14): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Sivasspor-Genclerbirligi (giovedì 24 dicembre, ore 14): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Sivasspor Genclerbirligi Sivasspor-Genclerbirligi (giovedì 24 dicembre, ore 14): formazioni, quote, pronostici Infobetting I pronostici sportivi di oggi, giovedì 24 dicembre

I pronostici di giovedì 24 dicembre: ci sono quattro partite della Super Lig turca, si gioca anche in Israele, Bolivia e altri tornei minori.

Turchia, cade anche anche il Fenerbahce: l’Alanyaspor domani può tentare la fuga

Dopo la sconfitta del Galatasaray, battuto 2-1 nell’anticipo in casa del Karagumruk oggi è arrivato anche il ko del Fenerbahce, sconfitto 3-1 dal Gaziantespor Domani dunque l’Alanyaspor primo in class ...

I pronostici di giovedì 24 dicembre: ci sono quattro partite della Super Lig turca, si gioca anche in Israele, Bolivia e altri tornei minori.Dopo la sconfitta del Galatasaray, battuto 2-1 nell’anticipo in casa del Karagumruk oggi è arrivato anche il ko del Fenerbahce, sconfitto 3-1 dal Gaziantespor Domani dunque l’Alanyaspor primo in class ...