Sivasspor-Genclerbirligi (giovedì 24 dicembre, ore 14): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 24 dicembre 2020) Quattordicesimo turno di Superlig turca ed è una sfida salvezza quella che vede di fronte un pericolante Sivasspor e un Genclerbirligi in crescita. Squadra di Calimbay tornata alla vittoria dopo oltre 2 mesi giusto nel turno precedente, vincendo un altro scontro diretto a Konya; per il Gencler invece, 7 punti nelle ultime tre uscite con la cura Kaplan che inizia a fare InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Sivasspor-Genclerbirligi (giovedì 24 dicembre, ore 14): formazioni, quote, pronostici

Turchia, cade anche anche il Fenerbahce: l'Alanyaspor domani può tentare la fuga

Dopo la sconfitta del Galatasaray, battuto 2-1 nell’anticipo in casa del Karagumruk oggi è arrivato anche il ko del Fenerbahce, sconfitto 3-1 dal Gaziantespor Domani dunque l’Alanyaspor primo in class ...

Turchia, il Fenerbahce non sbaglia e raggiunge in vetta Alanyaspor e Galatasaray

E' un primo posto affollato quello del campionato turco che vede alla guida ben tre squadre. Dopo il passo falso dell'Alanyaspor, ne ha approfittato.

