Simona Baldassarre | lettera a Mattarella | Assegni la medaglia d' oro alla famiglia italiana

"Presidente, ascolti il grido di dolore delle famiglie italiane, colpite dalla pandemia. Gli oltre 69mila mila morti, sono famiglie. I ristoratori, i commercianti, i baristi, gli albergatori, gli artigiani, gli imprenditori, gli operatori dello sport, dello spettacolo, delle palestre e tutte le categorie oggi in difficoltà, sono famiglie. Che hanno perso il lavoro e la speranza". Comincia così la lettera che l'europarlamentare della Lega Simona Baldassarre, in occasione del Natale, ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "in qualità di italiana, donna, madre, medico e credente". "Solleciti la politica - continua la lettera - a fare di più. I provvedimenti del governo non sono sufficienti, non sono stati equi e solidali. Non ci possono essere ...

