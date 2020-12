«Sex and the City» stavolta potrebbe tornare davvero su HBO Max (ma senza Kim Cattrall) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tanto tuonò che piovve. Dopo aver tempestato le protagoniste di domande sull’ipotesi di un terzo film in tutti questi anni, pare proprio che Sex and the City stavolta potrebbe tornare davvero. A dare la notizia sono il New York Post e TvLine, che spiegano che HBO Max sarebbe a un passo dal riportare in vita la serie con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, escludendo, però, Kim Cattrall. Già nel 2017, infatti, l’attrice che presta il volto a Samantha aveva accolto con grande scetticismo l’idea di un revival, aggiungendo che l’entourage e la stessa Parker, con la quale i rapporti non sono mai stati distesi, avrebbero dovuto avere nei suoi riguardi un atteggiamento più gentile e disponibile. https://twitter.com/vulture/status/1341622797974515715 Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tanto tuonò che piovve. Dopo aver tempestato le protagoniste di domande sull’ipotesi di un terzo film in tutti questi anni, pare proprio che Sex and the City stavolta potrebbe tornare davvero. A dare la notizia sono il New York Post e TvLine, che spiegano che HBO Max sarebbe a un passo dal riportare in vita la serie con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, escludendo, però, Kim Cattrall. Già nel 2017, infatti, l’attrice che presta il volto a Samantha aveva accolto con grande scetticismo l’idea di un revival, aggiungendo che l’entourage e la stessa Parker, con la quale i rapporti non sono mai stati distesi, avrebbero dovuto avere nei suoi riguardi un atteggiamento più gentile e disponibile. https://twitter.com/vulture/status/1341622797974515715

