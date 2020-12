“Sex and The City sta per tornare” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sex and The City sta per tornare? Sembra impossibile, o quantomeno molto complicato. Anche perché una delle attrici della serie cult ambientata a New York ha dichiarato di avere chiuso quel capitolo per sempre: Kim Cattrall (quindi la bionda Samantha) non potrebbe esserci. Eppure, stando ai rumors lanciati dal New York Post, l’HBO sarebbe al lavoro per una serie reboot. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon sarebbero presenti. Quindi Carrie, Charlotte e Miranda. Chissà che epilogo si inventeranno per Samantha qualora la miniserie si dovesse fare davvero… Quel che è certo è che c’è molta curiosità di vedere l’effetto che Sex and The City avrebbe oggi, nel 2020, anche sulle nuove generazioni. Le 4, anzi 3, amiche newyorkesi, i loro amori, le loro avventure e disavventure, conquisterebbero anche i 20enni di oggi? L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sex and Thesta per? Sembra impossibile, o quantomeno molto complicato. Anche perché una delle attrici della serie cult ambientata a New York ha dichiarato di avere chiuso quel capitolo per sempre: Kim Cattrall (quindi la bionda Samantha) non potrebbe esserci. Eppure, stando ai rumors lanciati dal New York Post, l’HBO sarebbe al lavoro per una serie reboot. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon sarebbero presenti. Quindi Carrie, Charlotte e Miranda. Chissà che epilogo si inventeranno per Samantha qualora la miniserie si dovesse fare davvero… Quel che è certo è che c’è molta curiosità di vedere l’effetto che Sex and Theavrebbe oggi, nel 2020, anche sulle nuove generazioni. Le 4, anzi 3, amiche newyorkesi, i loro amori, le loro avventure e disavventure, conquisterebbero anche i 20enni di oggi? L'articolo ...

