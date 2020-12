Serie B | rinviata Chievo Cittadella | troppi positivi nella squadra granata

(Di giovedì 24 dicembre 2020) LaB ha ufficializzato che la partita traè stataa data da destinarsi per itra i veneti La LegaB ha accolto l’istanza presentata dale ha rinviato la gara del 27 dicembre tra ile la società di Padova, visti i casi Covid riscontrati. Questo il comunicato: ” Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.; vista l’istanza presentata dalla società A.S.in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del medesimo Comunicato sopra citato; dispone il rinvio della garaVERONA –, valida per la 15ª giornata di andata del Campionato ...

