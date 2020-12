Serie A, Giudice Sportivo: un turno di stop per Theo Hernandez, Cuadrado e altri 4 giocatori (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Giudice Sportivo prende note le sue decisioni a margine della 14^ giornata Serie A.Sono sei i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la quattordicesima giornata di Serie A, a margine della riunione del 24 dicembre 2020. Sono squalificati per un turno e, dunque, salteranno la quindicesima giornata del campionato di Serie A: Keita Balde Diao (Sampdoria), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Theo Hernandez (Milan), Rodrigo Nascimento Franca (Udinese) e Claudio Terzi (Spezia). Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilprende note le sue decisioni a margine della 14^ giornataA.Sono sei isqualificati daldopo la quattordicesima giornata diA, a margine della riunione del 24 dicembre 2020. Sono squalificati per une, dunque, salteranno la quindicesima giornata del campionato diA: Keita Balde Diao (Sampdoria), Juan Guillermo(Juventus), Cristiano Biraghi (Fiorentina),(Milan), Rodrigo Nascimento Franca (Udinese) e Claudio Terzi (Spezia).

