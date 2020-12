Ser Talpa – Al Servizio di Sua Maestà | clip esclusiva dello speciale natalizio su Boomerang

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Unadi Ser- Aldi Sua: il nuovo show per bambini che va in onda stasera 24 dicembre alle 19:20 in Prima TV assoluta su(canale 609 di Sky) Ser- Aldi Sua, di cui vi presentiamo una videoin, è il nuovo show per bambini in Prima TV assoluta che(canale 609 di Sky) manda in onda stasera alle 19:20 per festeggiare il Natale insieme ai suoi piccoli spettatori. Nel video che potete guardare sopra il protagonista Richard si introduce al ballo della Regina per portare a termine la sua missione: salvare Talponia che sta per essere distrutta dal giardiniere. Richard vuole parlare con la regina, ma ...