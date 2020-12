Sequenziato genoma virus prelevato dal passeggero all’Aeroporto di Trieste proveniente da Londra (Di giovedì 24 dicembre 2020) Non appartiene alla variante inglese del Sars-CoV-2 il virus identificato nel passeggero risultato positivo al tampone molecolare, atterrato il 20 dicembre all’Aeroporto di Ronchi dei Legionari di ritorno da Londra. A certificarlo è il sequenziamento del genoma del virus realizzato in meno di 48 ore nel laboratorio di Genomica ed Epigenomica del sistema ARGO di Area Science Park, su richiesta dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI). Il campione prelevato ed estratto da ASUGI è stato amplificato e Sequenziato grazie alla strumentazione di ultima generazione presente presso i laboratori del parco scientifico triestino. L’analisi dei dati e in particolare di quelli relativi alla proteina Spike ha escluso che in questo caso si tratti ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Non appartiene alla variante inglese del Sars-CoV-2 ilidentificato nelrisultato positivo al tampone molecolare, atterrato il 20 dicembredi Ronchi dei Legionari di ritorno da. A certificarlo è il sequenziamento deldelrealizzato in meno di 48 ore nel laboratorio di Genomica ed Epigenomica del sistema ARGO di Area Science Park, su richiesta dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI). Il campioneed estratto da ASUGI è stato amplificato egrazie alla strumentazione di ultima generazione presente presso i laboratori del parco scientifico triestino. L’analisi dei dati e in particolare di quelli relativi alla proteina Spike ha escluso che in questo caso si tratti ...

il_piccolo : Sequenziato il genoma del virus prelevato dal passeggero atterrato all’aeroporto di Ronchi il 20 dicembre: non appa… - dottora_i : RT @diabolicus23: 10 gennaio 2020 ? sequenziato il genoma di SARS-CoV-2 11 dicembre 2020 ? FDA autorizza primo vaccino in US Se qualcuno… - diabolicus23 : 10 gennaio 2020 ? sequenziato il genoma di SARS-CoV-2 11 dicembre 2020 ? FDA autorizza primo vaccino in US Se qua… - EGrapsi : RT @MinisteroDifesa: Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare di Roma #Celio ha sequenziato il genoma del virus Sars Cov2 prove… - benny_bove : RT @MinisteroDifesa: Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare di Roma #Celio ha sequenziato il genoma del virus Sars Cov2 prove… -