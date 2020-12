Scuole, le regole per la riapertura del 7 gennaio: 50% degli studenti e orari scaglionati (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il governo è arrivato ad un accordo con le Regioni per la riapertura delle Scuole prevista per il prossimo 7 gennaio. La seconda ondata di covid-19 ha interrotto nuovamente le lezioni in presenza per tutti gli studenti più grandi. Se infatti i bambini delle elementari e gli studenti di prima media, hanno potuto continuare le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il governo è arrivato ad un accordo con le Regioni per ladelleprevista per il prossimo 7. La seconda ondata di covid-19 ha interrotto nuovamente le lezioni in presenza per tutti glipiù grandi. Se infatti i bambini delle elementari e glidi prima media, hanno potuto continuare le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

paola_demicheli : Per riaprire le scuole il #7gennaio abbiamo messo risorse economiche importanti, modificato norme e procedure ammin… - TerrinoniL : Scuole riaperte il 7 gennaio, le regole: 50% di studenti e militari per i tamponi - PetrazzuoloF : RT @paola_demicheli: Per riaprire le scuole il #7gennaio abbiamo messo risorse economiche importanti, modificato norme e procedure amminist… - Italia_Notizie : Scuole riaperte il 7 gennaio, le regole: 50 per cento di studenti e militari per i tamponi - PencoG : RT @Corriere: Scuole riaperte il 7 gennaio, le regole: 50 per cento di studenti e militari per i tamponi -