Scuole e coronavirus | riaperture quasi certe il 7 gennaio

Si punta ad un nuovo anno diverso con la possibilità della riapertura delle Scuole a partire dal prossimo 7 gennaio: ecco cosa sta accadendo. azzolina (web source)Si lavora per quanto riguarda il ritorno degli alunni nelle Scuole per il prossimo anno. Un obiettivo non impossibile da raggiungere e che garantirebbe a tal proposito di accantonare la tanto odiata Didattica a Distanza. Quest'ultima discussa e oggetto di lavoro tra l'attuale Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ed le Regioni interessate. Leggi anche —> Chiara Ferragni diventa un demonio e fa un enorme rivelazione Leggi qui —> Che fine ha fatto la meteora Alessia Merz? Tornerà in tv? Rispetto agli scorsi mesi in cui il ritorno a scuola era mal visto dai governi regionali, ora arriva la conferma dallo stesso Ministro che l'intesa c'è: "Felice per ...

