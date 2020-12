Scuola riaprirà il 7 gennaio. Intesa Governo-Regioni (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Suono della campanella il 7 gennaio per le scuole, giunte alle vacanze natalizie in didattica a distanza. L’Intesa Governo-Regioni è stata trovata, con una mediazione ed aperture selettive. A confermarlo il Premier Giuseppe Conte, ospite a Porta a Porta, parlando di “soluzioni flessibili” per la riapertura delle scuole dopo l’Epifania. “Ho raccomandato perché ci sia un’apertura differenziata Scuola per Scuola, paese per paese, nel segno della flessibilità”, ha anticipato Conte, aggiungendo che occorre “evitare criticità che si concentrano anche sui trasporti“. La faticosa Intesa con gli Enti locali è stata raggiunta con faticosi compromessi e sotto il segno della flessibilità, anche sotto questo profilo. In linea di massima è prevista una DAD ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Suono della campanella il 7per le scuole, giunte alle vacanze natalizie in didattica a distanza. L’è stata trovata, con una mediazione ed aperture selettive. A confermarlo il Premier Giuseppe Conte, ospite a Porta a Porta, parlando di “soluzioni flessibili” per la riapertura delle scuole dopo l’Epifania. “Ho raccomandato perché ci sia un’apertura differenziataper, paese per paese, nel segno della flessibilità”, ha anticipato Conte, aggiungendo che occorre “evitare criticità che si concentrano anche sui trasporti“. La faticosacon gli Enti locali è stata raggiunta con faticosi compromessi e sotto il segno della flessibilità, anche sotto questo profilo. In linea di massima è prevista una DAD ...

