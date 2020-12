Scuola Obbligatoria e Gratuita Fino a 18 Anni, L’Ultima Mossa della Finlandia (Di giovedì 24 dicembre 2020) In Finlandia sarà obbligatorio e gratuito andare a Scuola Fino a 18 Anni. La proposta di legge è stata approvata dal Parlamento pochi giorni fa, rendendo concreto il progetto del Ministro dell’Istruzione Li Andersson. Con questa legge la Finlandia vuole combattere il disagio giovanile e aiutare gli studenti meno abbienti, facendosi carico del materiale scolastico. Leggi su youreduaction (Di giovedì 24 dicembre 2020) Insarà obbligatorio e gratuito andare aa 18. La proposta di legge è stata approvata dal Parlamento pochi giorni fa, rendendo concreto il progetto del Ministro dell’Istruzione Li Andersson. Con questa legge lavuole combattere il disagio giovanile e aiutare gli studenti meno abbienti, facendosi carico del materiale scolastico.

