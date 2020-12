Scogliere e non solo, scatta la caccia ai fondi milionari. Ma è scontro sui nuovi finanziamenti (Di giovedì 24 dicembre 2020) PORTO SANT'ELPIDIO - Decine e decine di milioni di euro da trovare per le opere pubbliche dell'anno che sta per arrivare. Mancano all'appello parecchi soldi: 16 milioni solo per completare le ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 24 dicembre 2020) PORTO SANT'ELPIDIO - Decine e decine di milioni di euro da trovare per le opere pubbliche dell'anno che sta per arrivare. Mancano all'appello parecchi soldi: 16 milioniper completare le ...

FrailAnemone15 : @donnadimezzo Sulle terre di sua maestà non tramontava mai il sole ora le bianche scogliere sono smerdate da orde di camionisti - myfeetyourfeet : RT @supremo8000: Non solo scogliere ma anche spiaggia silenziose e rilassanti - mamt__ : @BenedettaFrucci Giusto quello scrive, è Il pdr a scogliere le camere, ma le maggioranze si fanno in parlamento. A… - photosontheroad : @sono_selvatica Io li ho dovuti inseguire stando appeso alle scogliere e questo quasi va a mettersi in tasca al fot… - Freedomtripita1 : L’Irlanda non è solo terra di ampie distese verdi e suggestive scogliere a picco sul mare: c’è un luogo, in partico… -

Ultime Notizie dalla rete : Scogliere non Scogliere e non solo, scatta la caccia ai fondi milionari. Ma è scontro sui nuovi... Corriere Adriatico Scogliere e non solo, scatta la caccia ai fondi milionari. Ma è scontro sui nuovi finanziamenti

PORTO SANT'ELPIDIO - Decine e decine di milioni di euro da trovare per le opere pubbliche dell’anno che sta per arrivare. Mancano all’appello parecchi soldi: 16 milioni solo ...

Difesa dalle mareggiate, due mozioni in Consiglio

Progettazioni per contrastare l’erosione costiera da finanziare attraverso la partecipazione a bandi ministeriali e modalità di attuazione dell’intervento con le scogliere emerse affinché non si ...

PORTO SANT'ELPIDIO - Decine e decine di milioni di euro da trovare per le opere pubbliche dell’anno che sta per arrivare. Mancano all’appello parecchi soldi: 16 milioni solo ...Progettazioni per contrastare l’erosione costiera da finanziare attraverso la partecipazione a bandi ministeriali e modalità di attuazione dell’intervento con le scogliere emerse affinché non si ...