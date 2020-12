Sci alpino, le starting list aggiornate di Coppa del Mondo: i piazzamenti degli italiani (Di giovedì 24 dicembre 2020) Andiamo a scoprire tutti i piazzamenti degli italiani specialità per specialità nelle starting list della Coppa del Mondo di sci alpino. Spicca la doppietta in testa nel gigante con Federica Brignone prima e Marta Bassino seconda, mentre in campo maschile Alex Vinatzer è vicinissimo ad entrare nel primo gruppo di merito in slalom. I piazzamenti degli italiani NELLE starting list DI Coppa DEL Mondo DONNE DISCESA LIBERA 3. Sofia Goggia 306 punti 5. Federica Brignone 249 7. Elena Curtoni 233 14. Marta Bassino 175 15. Francesca Marsaglia 172 SUPER-G 2. Federica Brignone 358 punti 4. Marta Bassino 193 4. Sofia Goggia 193 12. Elena Curtoni ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) Andiamo a scoprire tutti ispecialità per specialità nelledelladeldi sci. Spicca la doppietta in testa nel gigante con Federica Brignone prima e Marta Bassino seconda, mentre in campo maschile Alex Vinatzer è vicinissimo ad entrare nel primo gruppo di merito in slalom. INELLEDIDELDONNE DISCESA LIBERA 3. Sofia Goggia 306 punti 5. Federica Brignone 249 7. Elena Curtoni 233 14. Marta Bassino 175 15. Francesca Marsaglia 172 SUPER-G 2. Federica Brignone 358 punti 4. Marta Bassino 193 4. Sofia Goggia 193 12. Elena Curtoni ...

