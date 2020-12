Sci alpino, la classifica per nazioni. Italia quarta, ma seconda al femminile per un punto (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Svizzera è la miglior nazione in questa prima parte della Coppa del Mondo di sci alpino. I risultati di Marco Odermatt, Corinne Suter e Michelle Gisin stanno trascinando la squadra elvetica. seconda posizione per l’Austria, mentre la Norvegia è terza davanti all’Italia. Una squadra azzurra sostenuta quasi solamente dalle donne, che nella sola classifica femminile per nazioni sono al secondo posto ad un solo punto dalla Svizzera, grazie alle tre vittorie già ottenute da Marta Bassino e Sofia Goggia, oltre ai podi della stessa bergamasca e di Federica Brignone. Qui di seguito le classifiche per nazioni generale, delle donne e degli uomini. classifica GENERALE Svizzera 2839 punti Austria 2216 Norvegia 1944 Italia ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Svizzera è la miglior nazione in questa prima parte della Coppa del Mondo di sci. I risultati di Marco Odermatt, Corinne Suter e Michelle Gisin stanno trascinando la squadra elvetica.posizione per l’Austria, mentre la Norvegia è terza davanti all’. Una squadra azzurra sostenuta quasi solamente dalle donne, che nella solapersono al secondo posto ad un solodalla Svizzera, grazie alle tre vittorie già ottenute da Marta Bassino e Sofia Goggia, oltre ai podi della stessa bergamasca e di Federica Brignone. Qui di seguito le classifiche pergenerale, delle donne e degli uomini.GENERALE Svizzera 2839 punti Austria 2216 Norvegia 1944...

