Sci alpino: Coppa del Mondo maschile, è sfida a quattro. Anche Henrik Kristoffersen sarà della partita (Di giovedì 24 dicembre 2020) A pensarci bene, sembra quasi di rivedere lo stesso film dello scorso anno: Kilde solido e competitivo ovunque tranne che in slalom, e persino più vincente; Pinturault e Kristoffersen che vanno a strappi. Imbattibili in certe giornate, vulnerabili in molte altre. Vero, ma con due considerazioni da aggiungere: Marco Odermatt si è aggiunto alla triade che si contende la Coppa generale e non è una variabile da poco; il numero di slalom in calendario, ben 11 (quindi ancora nove da disputare), aiuta il vichingo norvegese più di quanto il resto del programma non faccia con gli altri. Dovessimo sbilanciarci oggi sul vincitore finale, e non ha senso farlo, punteremmo comunque un centesimo ancora su Kilde, perché non sbaglia un colpo e ha già vinto più gare rispetto solo a un anno fa, quando comunque si portò a casa la Coppa (con merito, va ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) A pensarci bene, sembra quasi di rivedere lo stesso film dello scorso anno: Kilde solido e competitivo ovunque tranne che in slalom, e persino più vincente; Pinturault eche vanno a strappi. Imbattibili in certe giornate, vulnerabili in molte altre. Vero, ma con due considerazioni da aggiungere: Marco Odermatt si è aggiunto alla triade che si contende lagenerale e non è una variabile da poco; il numero di slalom in calendario, ben 11 (quindi ancora nove da disputare), aiuta il vichingo norvegese più di quanto il resto del programma non faccia con gli altri. Dovessimo sbilanciarci oggi sul vincitore finale, e non ha senso farlo, punteremmo comunque un centesimo ancora su Kilde, perché non sbaglia un colpo e ha già vinto più gare rispetto solo a un anno fa, quando comunque si portò a casa la(con merito, va ...

