Schiavone a De Luca | “1 268 trasporti-Covid | mai una tua telefonata Mi hai deluso” VIDEO

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Roberto, fondatore (38 anni fa) e presidente del Corpo Internazionale di Soccorso Universo Humanitas, traccia un bilancio dell’anno tra i più funesti dell’epoca contemporanea. “Abbiamo trasportato 1.268di pazienti-con le nostre barelle a bio-contenimento. Il rimpianto è in quellache ho tanto atteso ma che non è mai arrivata. Avrei gradito ascoltare la voce del nostro politico importante dire ‘Roberto, grazie per ciò che hai fatto per Salerno e per la Campania’. Sarebbe stato il riconoscimento per il lavoro eccezionale di Humanitas e di tutte le altre associazioni di volontariato. Invece niente: mi restano la delusione e l’amarezza”. Sull’anno nuovo: “Ho ragioni per ritenere che la pandemia durerà per tutto il 2021. Ciò non dovrà evitare, ...