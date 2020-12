Sassuolo | il gran rifiuto di De Zerbi | no a tre milioni dallo Spartak Mosca

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Retroscena su Roberto De: nei giorni scorsi, loavrebbe bussato con una maxi offerta per strapparlo subito alRoberto Desta facendo faville con il suo. I neroverdi vedono l’Europa eparte del merito va anche al loro allenatore. Qualità che non sfuggite a tanti club in giro per il mondo e c’è chi avrebbe già bussato alla porta del tecnico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nei giorni scorsi losi sarebbe presentato a Decon in mano circa 3di euro, il triplo di quanto percepisce adesso, e un grosso indennizzo per il. L’allenatore, però, non ha dovuto pensarci due volte e ha rifiutato ...