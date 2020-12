MoliPietro : Sardegna sotto attacco: la denuncia delle associazioni ambientaliste - Bettabetta59 : Però lockdown natalizio ce lo becchiamo lo stesso. #governodellavergogna - maurizior1 : RT @Italia_Nostra: Piano Casa Sardegna: #Italianostra @Fondoambiente @LipuOnlus @wwf dicono no! @JCultHeritCrime @AnsaSardegna @ambienteon… - vivere_sardegna : Sit-in antimilitaristi sotto Consiglio regionale: “Più fondi alla sanità pubblica” - AnsaSardegna : Covid: antimilitaristi, più fondi alla sanità pubblica. Sit-in sotto Consiglio regionale, 'stop alle spese militari… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna sotto

Sardegna sotto attacco per via di un Ddl che vuole edificazioni di cemento a pioggia. Le associazioni del posto dicono no e si ribellano ...Al tavolo dei trasporti preparato il rientro del 7 gennaio L’Arst metterà in campo 60 mezzi, l’Anav altri 18 SASSARI. Nella provincia di Sassari e Gallura gli studenti delle superiori non dovranno rip ...