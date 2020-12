Santo di domani 25 Dicembre | chi era Santo Natale

Leggi su giornal

(Di giovedì 24 dicembre 2020)del signore, il 25si celebra la nascita di Cristo. Nasce 2000 anni fa a Betlemme, un remoto villaggio della Terra d’Israele. Il suo nome è Gesù. Durante i primi trent’anni della sua esistenza, partecipa alla vita e al lavoro quotidiano di una famiglia normale. Quindi, per tre anni, annuncia al popolo gli insegnamenti di Dio, guarisce i malati; sceglie dei collaboratori, ai quali affida l’incarico di continuare la sua opera. Viene condannato a morte, ma dopo tre giorni è risorto. Tutto agli occhi di Dio siamo fondamentali. La nascita di Cristo viene così raccontata dal Vangelo: « Essendo uscito in quei giorni un editto di Cesare Augusto, che ordinava il censimento di tutto l’impero, anche gli Ebrei dovettero andare nella loro città di origine per dare il loro nome. Giuseppe, essendo della regale stirpe di Davide, si recò con Maria in ...