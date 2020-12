SANTA MESSA VIGILIA DI NATALE 2020 DIRETTA VIDEO Papa in San Pietro | solo 200 fedeli

Pontifex_it : Segui la Santa Messa nella notte - Natale del Signore, Basilica di San Pietro ore 19:30 (CET)… - virginiaraggi : Oggi ho partecipato alla messa celebrata nella struttura di accoglienza ‘Santa Giacinta’ di Roma. Un luogo che ogni… - Avvenire_Nei : Dalla 19.25 in diretta dalla Basilica di San Pietro, Santa Messa nella Notte di Natale, presieduta da Papa Francesc… - SpinelliFs : RT @Pontifex_it: Segui la Santa Messa nella notte - Natale del Signore, Basilica di San Pietro ore 19:30 (CET) - DanielaDeca1 : RT @Pontifex_it: Segui la Santa Messa nella notte - Natale del Signore, Basilica di San Pietro ore 19:30 (CET) -

La messa di Francesco a San Pietro in anticipo di due ore e con ingressi limitati per il Covid: «ll tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre» ...Circa 200 fedeli nella basilica. Messa della vigilia anticipata per cosentire a tutti di tornare a casa entro le 22 ...