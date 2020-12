SANTA MESSA VIGILIA DI NATALE 2020 Diretta video | l' esempio del Papa che l' anticipa

claudioiade71 : RT @TeleuniversoTV: Santa Messa di Natale alle ore 18.00 Questa sera in diretta su Teleuniverso, dalla chiesa Santa Maria Assunta di Sora,… - LaLibertaOnline : 24 dicembre 2020, ore 19: DIRETTA dalla Cattedrale di Reggio Emilia della Messa nella notte di Natale. Presiede il… - angheran70 : «I “successi” della Chiesa contemporanea e dell’Italia secolarizzata sono davanti al mondo intero.. Eppure, i segni… - Edoardo_Tincani : Giovedì 24 dicembre 2020: dalla Cattedrale di Reggio Emilia alle ore 19 santa Messa della Notte di Natale presiedut… - Venezuelalivenw : Santa Messa nella Notte di Natale - LIS - 24 dicembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : SANTA MESSA

PRATO. Natale e Santo Stefano, la doppia festa per la città e la diocesi di Prato è ormai vicina. Saranno giorni di "zona rossa" ma i fedeli potranno spostarsi per partecipare alle celebrazioni, la ri ...presiederà la Santa Messa nei seguenti luoghi: ore 16: cappella della casa circondariale di Larino ore 19: eremo diocesano “Lavra Stella Maris” in contrada Solagne Grandi (Guglionesi) – diretta ...