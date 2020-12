San Salvatore Telesino, la Pro Loco lancia la “Tombolata Social” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – In tempi di mascherine e distanziamento Sociale anche le tradizioni più antiche si adeguano e si trasformano, così come è il caso della tombola, probabilmente il gioco da tavolo più popolare che allieta famiglie e amici durante le festività natalizie, in una versione decisamente rivisitata e sicuramente più “smart”, a prova di distanziamento. Una linea seguita nell’iniziativa lanciata per il pomeriggio di sabato, a Santo Stefano, dalle ore 17, con collegamento rigorosamente on line, e poi in replica nel primo giorno dell’anno sino a chiudere il programma con l’Epifania, per la «Tombolata Social» promossa dalla Pro Loco di San Salvatore Telesino. «L’evento – così come ha spiegato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Bn) – In tempi di mascherine e distanziamentoe anche le tradizioni più antiche si adeguano e si trasformano, così come è il caso della tombola, probabilmente il gioco da tavolo più popolare che allieta famiglie e amici durante le festività natalizie, in una versione decisamente rivisitata e sicuramente più “smart”, a prova di distanziamento. Una linea seguita nell’iniziativata per il pomeriggio di sabato, a Santo Stefano, dalle ore 17, con collegamento rigorosamente on line, e poi in replica nel primo giorno dell’anno sino a chiudere il programma con l’Epifania, per la «» promossa dalla Prodi San. «L’evento – così come ha spiegato ...

fordeborah5 : RT @FratiAssisi: fr Pietro Luca, fr Daniele e fr Emanuele, impegnati nel servizio all'Ufficio comunicazioni della Provincia Serafica di san… - AdolfoFrancia : RT @MercuriRibelle: Saranno giorni difficili per tutti noi, ma nessuno potrà cancellare l'emozione, la gioia di noi credenti per la nascita… - intoscana : L’emergenza #Coronavirus non ferma le “Fiaccole” di Natale di Abbadia San Salvatore. Oggi nella piazza del Municipi… - Teresa76788548 : RT @FratiAssisi: fr Pietro Luca, fr Daniele e fr Emanuele, impegnati nel servizio all'Ufficio comunicazioni della Provincia Serafica di san… - FratiAssisi : fr Pietro Luca, fr Daniele e fr Emanuele, impegnati nel servizio all'Ufficio comunicazioni della Provincia Serafica… -

Ultime Notizie dalla rete : San Salvatore San Salvatore, operativi altri 14 posti in terapia intensiva. Mirco Carloni: «Daranno... Corriere Adriatico Il Vice Presidente della Regione Marche in visita all’Ospedale San Salvatore di Pesaro

Pronti altri quattordici posti di cure ad alta complessità per Marche Nord. Chiuso il cantiere del terzo piano della Palazzina F del presidio ospedaliero del San Salvatore, che dal pomeriggio del 24 ...

Pesaro: ecco i primi 14 posti della nuova terapia intensiva

Mirco Carloni, vicepresidente della Regione, in visita al San Salvatore: "Passo avanti importante" Pesaro, 24 dicembre 2020 - Pronti altri quattordici posti di cure ad alta complessità per Marche Nord ...

Pronti altri quattordici posti di cure ad alta complessità per Marche Nord. Chiuso il cantiere del terzo piano della Palazzina F del presidio ospedaliero del San Salvatore, che dal pomeriggio del 24 ...Mirco Carloni, vicepresidente della Regione, in visita al San Salvatore: "Passo avanti importante" Pesaro, 24 dicembre 2020 - Pronti altri quattordici posti di cure ad alta complessità per Marche Nord ...