San Salvatore | operativi altri 14 posti in terapia intensiva Mirco Carloni | ' Daranno respiro alla struttura Presto diventeranno 41'

PESARO - Pronti altri quattordici posti di cure ad alta complessità per Marche Nord. Chiuso il cantiere del terzo piano della Palazzina F del presidio ospedaliero del San Salvatore, che da oggi pomeriggio (24 dicembre) ospiterà i pazienti Covid. I posti letto di terapia intensiva diventeranno 41.

Visita del vice presidente Carloni al San Salvatore: “Pronti 14 posti di terapia intensiva”

